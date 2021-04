Vítor Pinto: «Se encerrar ciclo no FC Porto, Sérgio Conceição merece fazê-lo no banco»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi punido com 21 dias de suspensão na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense. A decisão do Conselho de Disciplina da FPF retira o técnico do banco nas partidas com Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. A suspensão, que começou a contar no dia em que viu o cartão vermelho, termina a 16 de maio, possibilitando ao treinador estar no banco na derradeira jornada do campeonato, com o Belenenses SAD. Vítor Pinto, chefe de redação de 'Record', comentou a decisão no programa 'Mercado' da CMTV.