Vítor Pinto: «Se há algum ponto na agenda de Schmidt será aproximar o Benfica do nível exibicional que já demonstrou»

A carregar o vídeo ...

"o nosso dever enquanto Benfica é jogar um futebol de alto nível e espero isso especialmente nestes jogos", disse Roger Schmidt na antevisão do jogo com o Lusitânia, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para amanhã às 16h30, nos Açores. Declarações diferentes das que proferiu após a vitória sobre o Estoril, em que reforçou que a prioridade é ganhar. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisa discurso do treinador do Benfica no programa 'Mercado' da CMTV.