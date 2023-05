Vítor Pinto sobre João Félix: «Fracasso na Premier League vai complicar em muito o trabalho de Jorge Mendes»

A carregar o vídeo ...

Em declarações no programa 'Mercado' da CMTV, Vítor Pinto, subdiretor de Record, afirmou que Jorge Mendes poderá ter dificuldades em encontrar um novo clube para João Félix prosseguir carreira - e que esteja disposto a pagar o valor do internacional português no mercado -, depois do baixo rendimento apresentado neste empréstimo ao Chelsea.