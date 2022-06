Vítor Pinto sobre o negócio Ricardo Horta: «A seguir à Seleção isto resolve-se»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt deu o aval à contratação de Ricardo Horta. O alemão observou alguns jogos do extremo e gostou do que viu. Desde da primeira hora que António Salvador, presidente do Sp. Braga, tem marcado posição de força, reforçando que o futebolista não está à venda. Este caso foi comentado por Vítor Pinto, subdiretor de Record, quarta-feira à noite na CMTV.