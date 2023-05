A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, subdiretor de, esteve no programa 'Mercado' da CMTV onde analisou a possível ida de Tiago Santos do Estoril para o Benfica, nomeadamente a cláusula antirrival colocada pelo Sporting ao lateral e o sucedido quando Nuno Santos foi para Alvalade em vez do FC Porto.