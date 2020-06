A carregar o vídeo ...

Deu que falar esta terça-feira a situação de Nakajima no FC Porto, com Sérgio Conceição a assumir que a questão tinha sido remetida para a direção do clube . Ora, na CMTV, Vítor Pinto assegurou que não há qualquer procedimento disciplinar contra o nipónico, ainda que, no seu entender, muito dificilmente este volte a vestir a camisola do FC Porto na presente temporada.