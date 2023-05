Vítor Pinto: «Vai custar ao adepto do Benfica que Grimaldo não renove para ir para a Real Sociedad»

A carregar o vídeo ...

Em final de contrato com o Benfica, Grimaldo poderá sair a custo zero, o que o torna um jogador muito apetecível por essa Europa fora. O jogador já foi associado a emblemas italianos, alemães e ingleses e agora é de Espanha que parece vir o mais recente interessado no lateral: a Real Sociedad. Vítor Pinto, José Manuel Freitas e Nuno Dias analisaram o tema no programa 'Mercado' da CMTV.