Vítor Roque deixa relvado em lágrimas após sofrer lesão

Reforço já garantido pelo Barcelona, o avançado Vítor Roque saiu esta madrugada lesionado com alguma gravidade no jogo entre Athletico Paranaense e Internacional. Com uma transferência de sonho tão perto de acontecer, o avançado acabou por deixar o relvado de maca e em lágrimas, temendo o pior. Ainda assim, o Athletico deixou boas notícias ao início desta noite, ao revelar que se trata de uma lesão ligamentar sem necessidade de operação.