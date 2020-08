Ingleses rendidos a Miguel Oliveira: «Sr. Inteligência usou o cérebro, observou e deixou todos para trás»

A carregar o vídeo ...

Neil Hodgson, comentador da BT Sport, analisou a última volta do Grande Prémio de Estíria na emissão do canal britânico e deixou rasgados elogios à postura do português, com uma frase que mostra bem a 'fama' que o piloto luso tem no paddock. "O Senhor Inteligência usou o seu cérebro, observou e deixou todos para trás", atirou o comentador na sua análise, numa declaração que pode ser ligada às declarações de Miguel Oliveira da semana passada sobre Pol Espargaró.