Vitória do At. Madrid sobre o FC Porto celebrada numa 'flash interview' em... Nápoles

A família Simeone viveu uma jornada de duplo sucesso esta quarta-feira. Primeiro foi o filho Gio Simeone a ajudar o Nápoles a surpreender tudo e todos diante do Liverpool e depois a vez do pai, Diego, que comandou o At. Madrid ao triunfo sobre o FC Porto. Uma vitória que surgiu nos descontos e que levou Gio a soltar uma celebração até com um impropério em pleno direto.