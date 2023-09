Viu cartão amarelo mas 'reverteu-o' com... carta do Uno: nem o árbitro estava à espera

A carregar o vídeo ...

O youtuber Max Fosh teve uma reação curiosa, depois de ter visto cartão amarelo num jogo de caridade disputado este sábado em Londres, que até surpreendeu o árbitro da partida. Mark Clattenburg mostrou-lhe a cartolina amarela, mas o youtuber 'reverteu-a' com... uma carta do Uno, conhecido jogo de cartas. Este encontro reuniu cerca de 2,3 milhões de euros para caridade e terminou com a vitória do Sidemen FC diante da Youtube Allstars por 8-5. [Vídeo: Twitter]