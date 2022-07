Jeonbuk e Incheon empataram no último sábado a dois golos, em jogo da 21.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, mas o primeiro remate que encontra o caminho para baliza merece especial destaque. Kim Jin-Su, defesa do Jeonbuk, avançou no terreno com posse de bola, viu espaço para rematar e não pensou duas vezes, apontando um grande golo. [Vídeo: One Football]