«Vivi experiências únicas»: Bojan Krkic passa em revista a carreira com vídeo emocionante

Bojan Krkic anunciou esta quinta-feira, aos 32 anos, o fim da carreira de futebolista profissional, numa conferência de imprensa realizada em Camp Nou e que juntou alguns dos seus antigos companheiros de equipa no Barcelona. Mais tarde, através das redes sociais, o antigo jogador dos culé passou em revista a carreira num vídeo emocionante sobre o percurso do menino que apenas queria jogar pela equipa principal do Barça. [Vídeo: Bojan Krkic/Instagram]