Vlachodimos e a "mentalidade" do Benfica esta época: «Vamos tentar manter o nível o mais alto possível»

Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes do mês de setembro da Liga Bwin - batendo a concorrência de Diogo Costa e Ricardo Batista - e, em conversa com a Liga Portugal, agradeceu o prémio, falou sobre as possibilidades de Portugal no Mundial'2022 e deixou rasgados elogios a Roger Schmidt, frisando que o treinador alemão mudou a mentalidade do plantel do Benfica.