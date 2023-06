Vlachodimos estava em dificuldades no França-Grécia e fez este alongamento

A carregar o vídeo ...

Um vídeo de um alongamento de Odysseas Vlachodimos durante a segunda parte do França-Grécia, encontro da fase de apuramento para o Euro'2024 que os franceses venceram por 1-0, está a circular pelas redes sociais e a gerar alguma preocupação nos adeptos benfiquistas. No referido vídeo, o guardião, que esteve em evidência ao defender um penálti de Mbappé - que entretanto foi repetido e convertido pelo avançado -, surge deitado no relvado a fazer um movimento lateral com as pernas, aproveitando uma paragem no jogo para tentar minimizar as dores que sentia.