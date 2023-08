«Você é cobarde e tem falta de educação»: as palavras do jornalista que motivaram a ira de Renato Paiva

A carregar o vídeo ...

O novona conferência de imprensa depois do jogo do Bahia com o Bragantino tem dado que falar no Brasil. O jornalista já tinha criticado o treinador português, tanto na televisão como na rádio. Num programa da TV Bandeirantes, depois da vitória diante do América, há 15 dias, Baraúna acusou Paiva de ser "cobarde". (Vídeo Canal do Bará)