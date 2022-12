A carregar o vídeo ...

Voltaram a 'chover' peluches das bancadas do estádio Benito Villamarín. O duelo entre Betis e Athletic Bilbao (0-0) terminou com a habitual tradição de Natal do clube de Sevilha, tendo este ano sido entregues mais de 14 mil peluches "para que nenhuma criança fique sem um brinquedo durante estas festas". [Vídeo: Betis]