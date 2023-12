Voltou e encantou: Ja Morant decide Memphis-New Orleans em cima da buzina com jogada de génio

A carregar o vídeo ...

Depois de falhar os primeiros 25 jogos da temporada da NBA por ter exibido uma arma no Instagram , Ja Morant regressou à competição na madrugada desta quarta-feira e é caso para dizer... que voltou a brilhar. O norte-americano, dos Grizzlies, assumiu a responsabilidade frente aos Pelicans e ficou com a última bola do encontro, partindo para cima dos adversários a 9 segundos do fim e fazendo os últimos dois pontos numa altura em que o marcador se encontrava nos 113-113. (: Twitter/Hoop Central)