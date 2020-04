Vulcão Krakatoa entra em erupção na Indonésia

A carregar o vídeo ...

O vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção ma noite de setxa-feira, expelindo uma coluna de cinza com 500 metros de altura, tal como mostram as imagens do circuito fechado de televisão do Centro para a Mitigação de Desastres Vulcanológicos e Geológicos da Indonésia. O vulcão esteve em erupção contínua até à manhã deste sábado, tendo sido emitido um alerta de nível 2, o segundo mais alto numa escala de quatro. Em 2018, este vulcão provocou um tsunami nas costas de Sumatra e de Java, matando 430 pessoas.