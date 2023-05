Walter (ex-FC Porto) voltou a jogar e a dar que falar... por causa da forma física

A carregar o vídeo ...

Aos 33 anos, Walter continua a jogar futebol, mas já muito longe do nível de antigamente (tanto no futebol apresentado como também no escalão em que joga). Agora atua no Esporte Clube Pelotas, da Série A2 do Campeonato Gaúcho, e este domingo estreou-se pela sua nova equipa. Foi diante do Guarani de Venâncio Aires, numa vitória por 4-0. Mas mais do que ter jogado, o Bigorna deu que falar nas redes sociais uma vez mais pelo seu estado de forma...