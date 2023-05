«Walter Tavares, vem para o Benfica, tu és um benfiquista»: o desafio de um comentador ao poste do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Josh Brett, comentador de basquetebol internacional e fã do Benfica, lançou, através deste vídeo nas redes sociais, um desafio a Walter Tavares, poste do Real Madrid e MVP da final four da Euroliga, para que este se junte ao também cabo-verdiano Ivan Almeida no clube encarnado. "Seria um prazer vestir o manto vermelho. O teu português está bom", respondeu o craque dos merengues