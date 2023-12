A carregar o vídeo ...

Wando, jogador do Benfica entre 1984 e 1988, fez a antevisão do clássico de segunda-feira entre o Sporting e o FC Porto (20h15) na edição desta quarta-feira do Record'. O antigo avançado dos encarnados considerou que "não há favoritos" e que não será um encontro decisivo para as contas do campeonato.