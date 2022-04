Aos 34 minutos do Manchester City-Watford , Rodri foi protagonista de uma grande momento de futebol e que fez levantar os adeptos presentes no Ethiad. A defesa da equipa visitante perdeu a bola em zona proibida e nem o facto de De Bruyne ter ficado caído no relvado perto de Rodri o impediu de marcar um grande golo. [Vídeo: Vsports]