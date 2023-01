Weghorst e o número na camisola do Man. United: do significado ao telefonema ao antecessor

A carregar o vídeo ...

Wout Weghorst já escolheu o número que vai usar na camisola do Manchester United e explicou a razão que o levou a optar pelo 27. "Olhei para os números que estavam vagos. Dois e sete faz nove. O número do avançado. Tenho bons sentimentos com o 27", contou. O avançado holandês revelou ainda que antes de tomar a decisão ligou a Alex Telles, visto que o antigo jogador do FC Porto, que está emprestado ao Sevilha, usava este número antes de rumar a Espanha no verão. [Vídeo: Manchester United]