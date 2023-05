A carregar o vídeo ...

Weigl deixa o Benfica em definitivo e já assinou esta sexta-feira pelo Borussia Mönchengladbach até 30 de junho de 2028. As águias já informaram a CMVM da venda do médio alemão, que estava emprestado ao atual 10.º classificado da Bundesliga desde o início da época e rende agora perto de 7,2 milhões de euros aos cofres do clube da Luz.