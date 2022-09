A carregar o vídeo ...

Weigl despediu-se no regresso à Alemanha para jogar no Borussia Monchengladbach. O médio germânico partilhou um vídeo dos momentos de águia ao peito com uma curta mensagem alusiva à conquista do campeonato que quer que seja realidade. "Obrigado Benfica. Rumo ao 38", escreveu.