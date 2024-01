Wembanyama brilhou frente a Giannis com jogadas memoráveis: uma delas deixou todos os fãs boquiabertos

A carregar o vídeo ...

É um daqueles jogos que certamente demorará a sair da cabeça de Victor Wembanyama, que continua a demonstrar toda a qualidade na principal liga de basquetebol do planeta. Frente aos Milwaukee Bucks e ao todo poderoso Giannis Antetokounmpo, o 'rookie' protagonizou jogadas absolutamente espetaculares e até chegou a colocar a estrela grega no bolso. Apesar da derrota (121-125), Wembanyama ajudou os Spurs com 27 pontos e 9 ressaltos.