Weverton faz chá de bebé no relvado e surpreende adeptos do Palmeiras com sexo do filho

Weverton, guarda-redes do Palmeiras, decidiu surpreender os adeptos no Allianz Parque e antes do exercícios de aquecimento para a partida com o Guarani, a contar para a 10.ª ronda do Paulistão. No relvado, juntamente com a companheira Jaqueline, o guardião do Verdão revelaram o sexo do segundo filho do casal ao abrir uma caixa branca enorme, que tinha balões azuis no seu interior (indicando o sexo masculino). Olavo será o nome da criança, conforme informa o site brasileiro 'GloboEsporte'. [Vídeo: Palmeiras]