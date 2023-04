A carregar o vídeo ...

Willian Arão meteu-se numa alhada esta semana, quando à imprensa brasileira disse que gostava de ver Jorge Jesus na seleção brasileira. A declaração não caiu bem junto dos adeptos do Fenerbahçe, que esta quinta-feira, no jogo com o Kayserispor, brindaram o médio, que entrou aos 66', com assobios sempre que tocava na bola. A reação de Jesus neste vídeo diz tudo...