Wilson Santos saltou do banco para assegurar empate em Mafra ao Vilafranquense (1-1) em apenas seis minutos. O dianteiro brasileiro começou uma jogada que vale a pena observar: começou com um pontapé de bicicleta e acabou-a com uma pirueta. O passe para o golo é de China. [Vídeo: UD Vilafranquense]