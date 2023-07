Wilson Manafá esmerou-se no pedido de casamento à namorada: houve avião, rosas e muitas lágrimas

A carregar o vídeo ...

Wilson Manafá surpreendeu este domingo a namorada com um pedido de casamento bem especial. Jéssica Jeremias teve direito a uma mensagem por avião, um ramo de rosas e, claro está, um anel. Perante tal cenário e pedido, a namorada do ex-defesa do FC Porto não conseguiu conter as lágrimas. "Lá perdi a vergonha! Amo-te muito meu amor!", escreveu o lateral-direito, que hoje está de parabéns, na caixa de comentários da publicação partilhada no Instagram.