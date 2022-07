Kyrgios e Tsitsipas 'pegados': do pedido de desclassificação à 'bolada' propositada

A carregar o vídeo ...

O grego Stefanos Tsitsipas e o australiano Nick Kyrgios protagonizaram um dos melhores jogos da atual edição do torneio de Wimbledon, com o atual número 40 do ranking ATP a mostrar uma vez mais todo o seu talento diante de um dos jovens mais promissores do ténis e atual número 5 da hierarquia, com um triunfo por 3-1 (6-7, 6-4, 6-4 e 7-6).

Stefanos Tsitsipas começou melhor a partida, conseguindo fechar o primeiro set com um com 7-6 no 'tiebreak', adiantando-se no marcador. Contudo, o australiano não demorou a responder e voltou a deixar tudo empatado no 'set' seguinte, vencendo por 6-4. Após Nick Kyrgios conquistar o seu último ponto no segundo 'set', o tenista grego reagiu da pior forma possível e atirou com uma bola para as bancadas do campo n.º 1. O australiano não gostou da reação do seu oponente e pediu a desclassificação de Tsitsipas (de quem supostamente é amigo), o que não se sucedeu.

No final, Kyrgios viria a vencer categoricamente Tsitsipas e a confirmar a sua presença nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, onde travará forças com o norte-americano Brandon Nakashima, que nesta terceira ronda afastou o colombiano Daniel Elahi Galán.