Ainda a sofrer para escapar à despromoção, o Everton somou esta tarde um importante empate diante do Wolverhampton, numa partida na qual se salvou da derrota com um golo de Yerry Mina aos 90'+9. Os toffees estão acima da zona de descida, mas podem acabar a ronda no 18.º ou 19.º postos, dependendo dos resultados de Leeds e Leicester.