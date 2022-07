Wout van Aert não escondeu emoção após 'oferta' de Vingegaard

A carregar o vídeo ...

Wout van Aert viu este sábado a dedicação a Jonas Vingegaard premiada pelo camisola amarela, que ofereceu o triunfo no contrarrelógio da penúltima etapa ao belga, no momento mais emocionante para os dois grandes ciclistas desta Volta a França. Após perceber que a vitória final na 109.ª edição já não lhe escapava, o dinamarquês da Jumbo-Visma levantou o pé nos derradeiros metros do crono para não bater o tempo do seu companheiro, deixando o gigante Van Aert em lágrimas na entrevista posterior.