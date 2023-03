A carregar o vídeo ...

O Wrexham AFC anunciou esta terça-feira a realização de um encontro particular com o Manchester United, para 25 de julho, com um vídeo hilariante com a presença de Sir Alex Ferguson, Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Estes dois últimos, como donos do clube, encetam uma conversa com o escocês via vídeoconferência, mas havia um pequeno problema...