Yaremchuk em lágrimas após derrota da Ucrânia perante o País de Gales

Há imagens que valem mais do que mil palavras e esta, de Roman Yaremchuk, após a derrota da Ucrânia perante o País de Gales, no momento em que os jogadores ucranianos agradeciam aos adeptos, diz tudo. A Ucrânia falhou o apuramento para o Mundial'2022, mas a imagem que deixou ao mundo do futebol é um claro sinal de esperança e da força do povo daquele país.