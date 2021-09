Yaremchuk ficou no relvado para aplaudir claque do Dínamo Kiev

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

O final do jogo ficou marcado pelo agradecimento dos jogadores do Benfica aos cerca de 15 adeptos que estiveram no Estádio Olímpico de Kiev. Yaremchuk ficou no relvado durante mais tempo para aplaudir a claque do Dínamo Kiev, clube onde fez a formação e se estreou como sénior, tal como comprovam as imagens captadas por Flávio Miguel Silva, enviado-especial Record à Ucrânia.