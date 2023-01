Yerry Mina em acalorada discussão com adeptos após derrota do Everton

A carregar o vídeo ...

O Everton continua a assinar uma temporada totalmente para esquecer e este sábado viveu mais um ponto baixo, ao perder em casa com o último colocado Southampton. Após a partida, vários adeptos tentaram tirar satisfações junto dos jogadores, com Yerry Mina a encará-los e ouvir aquilo que lhe tinham para dizer. Um fã, bastante exaltado, questionou-o até se ficaria no clube se fossem relegados ao Championship e o colombiano não duvidou em dizer que sim.