YouTuber 'IShowSpeed' está em Portugal para ver Cristiano Ronaldo frente ao Liechtenstein

Darren Watkins Jr., mais conhecido por 'IShowSpeed' no mundo das redes sociais, está esta quinta-feira em Portugal para assistir ao duelo da equipa das quinas frente ao Liechtenstein, a contar para a 1.ª jornada do Grupo J de apuramento para o Euro'2024. Fã incondicional de Cristiano Ronaldo, o YouTuber norte-americano terá a oportunidade de ver o seu ídolo de perto nas bancadas do Estádio José Alvalade, uma vez que o craque luso consta no primeiro onze oficial de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. O criador de conteúdos fez uma 'livestream' no YouTube, onde mostrou as ruas lisboetas. Enquanto passeava pela capital portuguesa, Darren Watkins Jr. foi reconhecido por vários fãs, que rapidamente o solicitaram para uma fotografia.