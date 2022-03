A carregar o vídeo ...

Yusuf Yazici foi a voz da Turquia a lançar o jogo de Portugal, agendado para quinta-feira no Estádio do Dragão. O médio do CSKA Moscovo enalteceu o "poder" da formação orientada por Stephen Kuntz mesmo que reconheça que a seleção portuguesa tem "grandes jogadores". [Vídeo: Record]