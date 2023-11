A carregar o vídeo ...

Em Portugal há pouco mais de um ano, Zaydou Youssouf arriscou esta sexta-feira fazer a antevisão do jogo do Famalicão com o Vizela em português e até se deu bastante bem. Contudo, de forma insólita, o francês soltou um impropério quando analisava o adversário, o que motivou um natural sorriso na plateia.