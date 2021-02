«Zé, o que andas a fazer da tua vida?»: o comentário de Cristiano Ronaldo ao insólito treino de Beto

A carregar o vídeo ...

Numa rara aparição nas redes sociais, pelo menos no que a atividade fora da sua conta diz respeito, Cristiano Ronaldo não deixou passar em claro uma publicação de Beto, onde o guardião do Leixões mostra imagens de um dos seus treinos. Nos comentários, CR7 deixou um "Zé, o que andas a fazer da tua vida?", acompanhado de emojis a rir. Beto, de seguida, respondeu e até deu uma alcunha... a si mesmo. "Manda-me mensagem privada por favor, que por aqui não falo contigo. Bora bicho! Vais começar a chamar-me Steven Beto Seagal, ok?", atirou o guardião.