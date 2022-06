A carregar o vídeo ...

Zé Valente ruma ao outro lado do Mundo para abraçar um desafio na Indonésia. O médio de 28 anos, que tinha rescindido com o Penafiel há algumas semanas, foi apresentado como reforço do PSS Sleman, clube da ilha de Java, na Indonésia, de uma forma... original [Vídeo Twitter PSS Sleman]