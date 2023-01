Zinchenko voltou ao Etihad e acabou 'massacrado' por Cancelo, Rúben Dias e companhia

A carregar o vídeo ...

Oleksandr Zinchenko atuou entre 2016 e 2022 no Manchester City e esta sexta-feira viveu um momento especial no regresso a uma casa que já foi sua. Com tantos conhecidos do outro lado, o ucraniano do Arsenal acabou por ser autenticamente massacrado no final da partida pelos ex-colegas, como o vídeo acima mostra.



Nas redes sociais, Zinchenko enalteceu o momento e agradeceu a forma como foi tratado... pelos adeptos. "Não foi o resultado que queríamos, mas vamos reerguer-nos. Não há velhos amigos, há amigos com os quais temos boas memórias e que gostaremos sempre de ver. Não há uma casa antiga, há um lugar onde foste muito feliz e agora estás por voltar. Obrigado Etihad pela receção calorosa", escreveu o lateral, que neste duelo viu o seu Arsenal perder por 1-0.