Ziyech 'disfarçou-se' e foi apresentado no Galatasaray... no meio da claque

Hakim Ziyech foi anunciado este sábado como reforço do Galatasaray e, na hora de apresentar o seu novo jogador, o emblema turco puxou da imaginação para fazer algo diferente. O marroquino 'disfarçou-se' de adepto normal, surgiu no meio da claque e, pouco depois do apito final do jogo com o Trabzonspor, subiu a uma plataforma para revelar-se aos adeptos. A cena parecia claramente ensaiada com o resto do plantel, já que o uruguaio Lucas Torreira, ainda no centro do terreno, apontou para aquele local para se iniciar a festa.



Ah, não menos importante: isto tudo aconteceu num jogo em que o Galatasaray venceu (por 2-0). Provavelmente isso ajudou ao estado de euforia...