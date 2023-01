A carregar o vídeo ...

A última oferta do Chelsea por Enzo Fernández, sabe Record, foi de 90 M€ mais a cedência em definitivo do extremo marroquino Hakim Ziyech. Além disso, a proposta dos londrinos incluía ainda os empréstimos do avançado Datro Fofana (20 anos) e do médio Andrey Santos (18). Conheça os jogadores propostos ao Benfica.