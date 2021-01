As imagens que colocam Ronaldo no centro da polémica: craque arrasado por causa de escapadinha na neve

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo está novamente no centro da polémica em Itália. E tudo por causa destas imagens que o colocam em Courmayeur, ou seja a quebrar as regras impostas devido à pandemia de Covid-19, que proíbem a saída de uma região que esteja em zona laranja. Georgina Rodríguez celebrou o seu 27.ª aniversário na quarta-feira e o casal terá aproveitado para desfrutar de uns momentos da neve, mas agora está a ser duramente criticado. Nas suas redes sociais, Cristiano Ronaldo nada publicou, enquanto a namorada do internacional português apenas mostrou a festa em casa com os filhos.