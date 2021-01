A carregar o vídeo ...

A Juventus conquistou ontem a Supertaça de Itália ao vencer o Nápoles por 2-0. Cristiano Ronaldo acabou por ser fundamental no triunfo da Vecchia Signora ao apontar o primeiro golo da partida, no decorrer da segunda parte e na hora de celebrar foi 'rei' com Cuadrado a puxar-lhe o pé para a dança [Vídeo Twitter Juventus]