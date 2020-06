No México não se fala de outra coisa: Ronaldo aparece em brincadeira e é o delírio

A carregar o vídeo ...

E se de repente o seu filho lhe mostrasse o telemóvel e você visse que estava em vídeochamada com Cristiano Ronaldo? Pois é: no México, há filhos a surpreenderem os pais com tamanha... brincadeira! É que, na verdade, as palavras de CR7 são retiradas de um direto que o internacional português fez no TikTok mas que, assim montadas, estão a gerar gargalhadas e a alegria (ou ira!) de muitos