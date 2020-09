A carregar o vídeo ...

Amigo de longa data de Cristiano Ronaldo e confesso admirador das qualidades do capitão da Seleção Nacional, Rio Ferdinand acedeu ao pedido da FIFA para deixar uma mensagem de felicitações pelos 101 golos marcados por Portugal, gravando um vídeo no qual se mostra impressionado pela veia goleadora do ex-companheiro... Já menos impressionado diz estar com a 'beleza' do craque português.